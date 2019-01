Mælkebønder kan spare formue på rengøring

Vestjysk-konsulenter har dokumenteret, at ny metode til desinficering ikke bare er meget billigere, men metoden er også bedre og mere miljøvenlig.

RINGKØBING-Skjern: Der er en formue for mælkebønder at spare ved at smide de skrappe rengøringsmidler ud og i stedet bruge ECA-vand i stalden.

Det viser en undersøgelse, som landboforeningen Vestjysk har gennemført sammen med kalveekspert og ph.dk Rikke Engelbrecht.

Gennem to år har Vestjysk undersøgt bakterietallet i vandet i flere malkestalde. Undersøgelsen viste et meget højt bakterieniveau, hvilket har betydning for dyrenes sundhed, trivsel og produktion.

Efterfølgende laboratorietests har imidlertid vist, at mælkeproducenterne kan slippe af med de sygdomsfremkaldende bakterieniveauer på rekordtid, hvis de fører vandet til dyrene gennem et særlig ECA-anlæg.

Men hvad er ECA?

ECA står for elektrokemisk aktivering og er en patenteret teknologi, der blev opfundet i Rusland for over 40 år siden. Den har siden været under udvikling.

Processen bruger vand, salt og elektricitet til at fremstille et kraftigt og naturligt desinfektions- og rengøringsmiddel.

Bakterier har som andre levende organismer brug for en stabil energiforsyning for at overleve. ECA destabiliserer og hæver den elektriske ladning i vandet, hvilket øjeblikkeligt slår mikroorgismerne ihjel. Køer og mennesker tager ingen skade af ECA-vandet.