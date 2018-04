Mads Houmøller skifter til svensk oprykker

Skjern: Mads Houmøller forlader Skjern Håndbold til sommer. Den 19-årige stregspiller skifter til Sverige til oprykkerne fra IFK Ystad på en toårig kontrakt. Det fortæller Skjern Håndbold i en pressemeddelelse.

Før denne sæson lavede Mads Houmøller en etårig aftale med Skjern Håndbold. Og det har været en spændende sæson med Champions League- og ligadebut, en Super Cup-titel og ikke mindst et hav af lærerige træningstimer i skyggen af rutinerede ligaspillere.

- Jeg er meget taknemmelig for min tid i Skjern, som har udviklet mig som spiller og menneske. Det har været utrolig lærerigt at være med omkring ligatruppen og samtidig have en stor rolle på 2. divisionsholdet. Det har modnet mig, og derfor føler jeg, at jeg er klar til at prøve mig selv af i udlandet, siger Mads Houmøller, der i samme ombæring roser Talentakademiet i Skjern for et godt sted at udvikle sig.

Han tror, Ystad passer perfekt til den fortsatte udvikling.

- Klubben virker ambitiøs med et godt træningsmiljø, og passer derfor perfekt til mig. Jeg har været i lære i et år hos Bjarte Myrhol og Christoffer Cichosz, og al den erfaring tager jeg med mig videre, siger Mads Houmøller i pressemeddelelsen.