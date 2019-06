Unibet måtte i løbet af få timer ændre odds for kristendemokratisk valg, fordi det første væddemål var for gavmildt. Havde overset Kristian Andersen-effekten.

Ringkøbing-Skjern: Spillefugle med tro på Kristendemokraterne kunne mandag morgen indgå et særdeles godt væddemål.

Unibet havde i første omgang ikke den store tillid til det lille parti. Derfor havde bookmakeren i første omgang valgt at givet pengene tre gange igen, hvis Kristendemokraterne kommer i Folketinget på et vestjysk kredsmandat efter valget.

- Men det var tilsyneladende et lidt for godt væddemål. Jeg vil sige det sådan, at twitter-Danmark reagerede prompte, og det fik os til at ændre odds. Så lige nu ligger det på 2,05, lyder det fra Unibets pressechef Per Marxen mandag eftermiddag.

Den første oddssætning var ifølge pressechefen sat på baggrund af den landspolitiske medvind, skabt af den fungerende formand Isabella Arendt de seneste uger. Bookmakerens konservative bud var, at det næppe ville række til et vestjysk kredsmandat, og derfor var Unibet klar med en stor belønning til dristige gamblere. Men man havde overset Ringkøbing-Skjerns stemmesluger Kristian Andersen.

På godt to timer blev spiludbyderen altså klogere. Derfor er odds faldet, så spillere altså kun får pengene to gange igen.

Gamblere, der ikke tror på Kristendemokratisk succes, har udsigt til en meget lille gevinst, hvis ikke det lykkes for partiet at komme i Folketinget på et kredsmandat i Vestjylland. Unibet giver kun pengene 1.33 igen, hvis kredsmandatet kikser.