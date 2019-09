Måske skal der skåles: Stauning Whisky nomineret til pris for fin arkitektur

Stauning: Stauning Whiskys nybyggeri er kommet i fint selskab med det imponerende Axel Towers i hjertet af København.

I selskab med et tredje byggeri, Køge Nord Station, er Stauning og Axel således nomineret til Tyndpladeprisen 2019, der som formål har at belønne fremragende arkitektonisk anvendelse af tyndplade.

Konkurrencen opererer med tre kategorier - kultur, bolig samt erhverv - og det er i sidstnævnte kategori, at Stauning Whisky optræder.

En tyndplade er kort fortalt en plade af fortrinsvis stål, aluminium eller zink. Én af de helt store forbrugere af tyndplader er bilindustrien.

Sideløbende med selve hovedkonkurrencen er der som noget nyt også indført en publikumspris, hvor vinderen bliver det projekt, der får flest stemmer fra folket.

Som whisky-virksomheden muntert skriver på Facebook, er det dermed muligt - for første gang siden 1935 - at stemme på Stauning. Det var dengang, Thorvald Stauning og Socialdemokratiet under sloganet 'Stauning eller kaos' gik til valg og opnåede flere end 46 procent af stemmerne.