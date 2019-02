Målmand Emil Nielsen var syg

Syg Emil Nielsen: Skjern Håndbold stillede op til kamp uden målmand Emil Nielsen.

Emil Nielsen var blevet syg. Halsbetændelse og høj feber gjorde, at den dygtige målmand måtte melde fra til kampen mod sin kommende klub HBC Nantes.

Det gav en plads i truppen til Kasper Thorsted Rasmussen, der kom på banen i stedet for Bjørgvin Gustavsson til et enkelt straffekast. Kasper Thorsted Rasmussen kunne dog ikke stille noget op over for stjernen Kiril Lazarov, der scorede ganske sikkert. Det var i øvrigt anden kamp, Kasper Thorsted Rasmussen kom på banen for Skjern Håndbold. Den første var også i Champions League.

En anden kommende Nantes-spiller, Sebastian Augustinussen, kom ikke på banen. René Rasmussen spillede fuld til på højre fløj.

20 timer forsinket: HBC Nantes blev omkring 20 timer forsinket på deres rejse fra Frankrig til Skjern.

- Nantes spillede torsdag i nærheden af Lyon. Fredag skulle de så med fly fra Lyon til Amsterdam og derfra videre til Billund. Da de kom ud i flyet i Lyon, blev der to gange meldt om tekniske problemer. Den ene gang var de helt ude på startbanen. I alt blev de tre timer forsinket. Det betød, de kom så sent til Amsterdam, at de ikke nåede flyet til Billund. Derfor måtte Nantes finde et sted at overnatte i Amsterdam. Lørdag var der ikke plads til alle 22 mand i samme fly. Så klokken 10.50 kunne Follmann hente otte mand, som de kørte til Tarm, og så gik det ellers retur til Billund for at hente de sidste 14, der kom et par timer senere. Det var noget rod for alle. Bechs Hotel stod med mad klar fredag og så videre. Det har været træls for Nantes, fortalte Helle Gidsel fra Skjern Håndbold.

Populær makedoner: Kiril Lazarov er en populær herre i Makedonien. Så populær at fire af hans venner havde taget turen fra København til Skjern for at se Kiril Lazarov i aktion.

Godt gang i trøjesalg: Til kampen prøvede Skjern Håndbold noget nyt.

- Vi solgte trøjer i en bod i foyeren, hvor folk fra Korsholm stod klar. De havde fortrykt en masse trøjer med reklamer, og så kunne folk prøve trøjer, så de var sikre på at få den rigtige størrelse. Hvis de ville have navn og nummer på, blev det klaret på kort tid, så køberne fik trøjen med sig hjem. Det var ret populært, så det vil vi nok prøve igen, fortalte Helle Gidsel.

12 landsholdsspillere: Man kunne godt se, der var tale om en stor kamp i Champions League. Skjern Håndbold og HBC Nantes kunne nemlig stille med i alt 12 landsholdsspillere fra flere forskellige nationer.

Pænt billetsalg: Der er god interesse for at se Skjern Håndbolds kommende kampe.

- Vi har allerede solgt omkring 2500 billetter til de to næste hjemmekampe. Først onsdag mod SønderjyskE og senere til kampen i Champions League mod Celje. Det er ret godt så lang tid før kampene, fortalte Helle Gidsel.