Målet er 230.000 medlemmer

Vestjylland: Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling i Midt- og Vestjylland har efter en række medlemsmøder afholdt sit årlige repræsentantskabsmøde, som i år var henlagt til Holstebro. Lokalafdelingen dækker ni kommuner i det midt- og vestjyske: Herning, Holstebro, Struer, Lemvig, Skive, Viborg, Silkeborg, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern.

På repræsentantskabsmødet var der genvalg til lokalformanden, gymnasielektor Kirsten Wernberg-Møller fra Holstebro, samt næstformand, pensioneret bankfuldmægtig, Hans-Henrik Madsen fra Viborg. Også revisor Jesper Clausen fra Hvide Sande opnåede genvalg. Nyvalgt medlem til lokalbestyrelsen blev bogholder Birthe Teglgaard fra Skive.

I sin beretning på repræsentantskabsmødet kunne lokalformanden fortælle, at Sygeforsikringen "danmark" oplever medlemstilgang ikke kun på landsplan, men også i Midt- og Vestjylland. I løbet af 2017 er antallet af medlemmer steget fra 222.000 til nu 226.000. Målet er i følge Kirsten Wernberg-Møller at runde 230.000 medlemmer inden 2018.

Sygeforsikringen "danmarks" årsregnskab bliver først offentliggjort på en generalforsamling i slutningen af april, men lokalformanden kunne i sin beretning fortælle, at resultatet for 2017 "ser meget tilfredsstillende ud". Forventningen er et "pænt trecifret millionoverskud". Forsikringsdriften i Sygeforsikringen "danmark" forventes, ifølge lokalformanden, at "gå næsten i nul". Det vil sige, at Sygeforsikringen "danmark", hvad præmieindtægten angår, regner med at kunne betale mere end 90 procent tilbage til de knap 2,5 millioner medlemmer, som foreningen har på landsplan. Sygeforsikringen "danmark" giver tilskud til medicin, tandlægebehandling, briller, fysioterapi og en række andre sundheds- og sygdomsudgifter.

Sygeforsikringen "danmark" er en medlems-ejet forening, som blev stiftet i 1973. Foreningen har otte lokalkontorer rundt om i landet, der betjener medlemmerne og lokalbestyrelserne. Sygeforsikringens "danmark"s kontor i Midt- og Vestjylland ligger i Herning. For at blive medlem af Sygeforsikringen "danmark" skal man være rask og ikke bruge medicin og være under 60 år.