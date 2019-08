Ringkøbing-Skjern: Heldigvis har de åbne modeller af den engelske bil MG som oftest kaleche, så kører og "co-driver" sad nogenlund i tørvejr. Det blev der brug for, da MG MidtVest forleden havde sat sine medlemmer i møde til et opgaveløb, der blev indledt med morgenkaffe i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. De 34 deltagende mandskaber måtte nemlig et par gange i løbet af den i alt 135 kilometer lange rute igennem adskillige kraftige byger. "En strålende oplevelse" som flere medlemmer bemærkede.

Efter en kort velkomst og briefing af den lokale løbsleder Carsten Thorgaard, trillede bilerne ud på en rute på 135 km Turen gik i første omgang gennem en del af Skjern by mod engene til Skaven strand, hvor anden opgave ventede deltagerne. Første opgave var løst inden starten. Herfra gik turen via Hemmet og Sdr. Vium til Ådum.