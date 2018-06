Lynes nye sti kan også være et udendørs klasseværelse

Han understregede at det er vigtigt, at alle ved, hvor de kan opleve naturen.

- Her i Vestjylland har vi mest natur pr. indbygger, men det betyder ikke nødvendigvis, at vi har adgang til naturen. Over de seneste 50 år er der mange stier og markveje, der er blevet nedlagt, konstaterede Friluftsrådets kredsformand, Benny Pedersen i sin tale.

Bruges i undervisningen

Indvielsesfesten fandt sted på Raunkjærgaard, hvor stien begynder. Her er der en mindelund for Raunkjær-slægten, der var hedeopdyrkere, og i mindelunden kan man blive klogere på den del af Lynes identitetshistorie.

135 børn fra Lyne Friskole havde siddet på stedet fredag formiddag, og hørt Karen Raunkjær fortælle. Udover at være projektleder for stisystemet, er hun opvokset på gården - og de fortællinger, som stien giver, skal bruges i undervisningen på Lyne Friskole. Stien er indrettet, så friskolen kan flytte sin undervisning ud i naturen. Den kommende 4. klasse har fået til opgave at stå for naturplejen af den dyrefold, der stammer fra tiden med drivvejen, og derfor kan stien også smykke sig af titlen skolespor. På stien er der også en stor mængde plantearter og dyrearter.

Lodsejerne har kvit og frit stillet jorden til rådighed for stien, og for Søren Schelde, der ejer Raunkjærgaard i dag, er det en fornøjelse at andre får glæde af den natur, han har skødet på.

- Det er alletiders. Jeg håber, at flere vil få glæde af det. I Canada er det endda tilladt at parkere på markerne, og det synes jeg er fint, når man giver den mulighed, siger Søren Schelde.