Økonomien er på rette spor, efter at ny forpagter er kommet til Lyne Hotel.

Eva Jensen, der sælger blomster og deslige i sin forretning, har også haft succes med med at levere smørrebrød og holde fester i kro- og hotellokalerne.

LYNE: Selvom der var minus på bundlinjen, da Lyne Invest i weekenden havde generalforsamling, var humøret i plus hos de få fremmødte.

- Nu fører vi en meget stram omkostningspolitik og regner med, at det er sidste år med negative tal, understreger direktøren.

At årets underskud ikke bliver større end 66.000 kroner skyldes, at frivillige har doneret 52.000 kroner, så foreningen ikke skal bruge af kassekreditten.

- Vi vandt retssagen, og dommen tilsagde hende at betale os godt og vel 180.000 kroner, men det er ikke sket, så nu er sagen sendt til inkasso, fortæller Kjeld Fisker.

Da hun blev opsagt i juli 2017, havde hun et udestående med Lyne Invest på omkring 180.000 kroner, som foreningen indtil videre forgæves har forsøgt at få hjem.

Anparter i spil

Bestyrelsen har selv været i gang med at fuge facaden om, men der må gerne komme flere frivillige hænder ind i arbejdet.

Både i bestyrelsen, der nu er nede på tre personer, og i arbejdet med at holde bygningerne ved lige.

- Det er en opgave, vi har foran os. Det er klart, at det er svært at få unge med i arbejdet, når de ikke høster frugterne af det som anpartshavere, siger Kjeld Fisker.

Oprindeligt kostede en anpart 10.000 kroner, men bestyrelsen, der har ledige anparter på hånden, vil nu blandt andet undersøge, om det skal være muligt at erhverve sig en anpart ved at donere frivilligt arbejde frem for kontanter.