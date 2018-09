"Lygtemand" faldt over hæk, da han blev opdaget

BORRIS: Der blev ikke stjålet noget, så det vil være forkert at kalde manden, der befandt sig i en have på Agervej i Borris natten til mandag, for en tyveknægt. Men manden, der havde en lommelygte i hånden, havde næppe gode intentioner. Da husets beboer blev vækket af en havelåge, som smækkede, kiggede han ud af vinduet og fik øje på lygtemanden. Beboeren bankede på ruden, hvorefter lygtemanden tog benene på nakken i sådan en fart, at han faldt over hækken. Han slog sig dog ikke mere, end han kunne kravle ind i den champagnefarvede bil, som hans makker holdt i på vendepladsen. Husets beboer nåede ikke at få fat i bilmærke eller registreringsnummer, inden de to natlige gæster var væk.