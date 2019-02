Bankdirektør Per Munck kan i år løfte sløret for et nærmest fejlfrit regnskab for Skjern Bank, derfor er der også udbytte til aktionærerne for første gang i 12 år.

Skjern: Striben af gode nyheder i Skjern Banks regnskab for 2018 er temmelig lang.

Det er derfor også en ret tilfreds bankdirektør, som Dagbladet møder morgenen efter, at regnskabet blev offentliggjort.

Det er Per Muncks 20. regnskab som øverste ansvarlige, og hvis han skal rangordne de gode nyheder, gør han det sådan her:

1: - Det som jeg egentlig er mest tilfreds med, er at 90 procent af vores kunder end ikke overvejer at anvende et andet pengeinstitut, og at 80 procent er så tilfredse, at de aktivt anbefaler banken til andre.

2: - At vi kommer ud med et resultat på 165 millioner kroner - selv fraregnet en ekstraordinær kursgevinst på 60 millioner, fordi virksomheden Valueinvest i Luxemborg blev solgt, er det et ret godt resultat.

3: - At vi efter 12 år uden udbytte til vores tålmodige aktionærer endelig kan udbetale udbytte igen. Vi "skylder" lidt på den konto, og det er kun fair, at vi nu lader noget gå tilbage til aktionærerne. Jeg kan også se på vores medarbejdere, at den del er de rigtig godt tilfredse med. Det er et meget synligt bevis på, at der går rigtig godt for Skjern Bank, og at vi gør et godt stykke arbejde i det daglige.

4: - At vores udlån og indlån er steget med henholdsvis 11 og 4 procent. Det beviser, at vi har ramt et punkt, hvor der er mange - også nye kunder, der gerne vil lave nye forretninger med os, siger Per Munck

I årsrapporten skriver Per Munck og bankens bestyrelsesformand Hans Ladekjær Jeppesen, at baggrunden for aktieudbyttet er bankens stærke kapitalgrundlag og solide indtjeningsevne, som for 2018 betyder, at der, til trods for udlodning af udbytte, kan tillægges 107 mio. kr. til egenkapitalen.

Samt at forventningerne til 2019 er et basisresultat i intervallet 130 - 145 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 115 - 130 mio. kroner.

Banken har i øjeblikket 148 ansatte, hvis man regner i fuldtidsansatte. Det er 12 mere end forrige år, og skyldes dels en ny filial i Virum og flere ansatte i Hellerup, samt flere nye regelsæt til bankerne efter finanskrisen, der gør det nødvendigt at opruste på mandskabsfronten.

Skjern Bank blev stiftet af landmænd for 113 år siden, og landmandskunder stod i 2018 for 11,2 procent af omsætningen. Det er 0,6 procent mindre end året før.

Skjern Bank nedskrivninger ligger på samme niveau som året før - nemlig 19,7 millioner kroner. Tallet dækker dog over, en pæn stor omfordeling i de underliggende kasser.

- Der er ingen tvivl om, at landbruget er udfordret, mens andre erhvervskunder og privatøkonomien har det godt. Derfor har vi afsat 50 millioner mere til mulige tab på landbrugskunder, og tilsvarende mindre i de andre kasser, siger per Munck.