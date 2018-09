Lungekoret synger igen

SKJERN: Lungekoret i Skjern tager hul på en ny sæson tirsdag 4. september kl. 11-00-12.00 på Musikskolen i Skjern. Lungekoret i Skjern begyndte i februar 2018 og er et tilbud til voksne med KOL eller anden lungesygdom. Undervisningen fokuserer på træning og forbedring af kontrollen over vejrtrækningen, og mange oplever en forbedret vejrtrækning af at synge i kor, ligesom sangen også giver en stor livsglæde og energi. Koret mødes i Skjern hver anden tirsdag, ligesom der også er mulighed for at deltage i Lungekoret i Ringkøbing de øvrige tirsdage.