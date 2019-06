Lundes farvel giver dårligere odds til Venstre

Ringkøbing-Skjern: Venstre i Vestjyllands Storkreds står til et dårligere valgresultat end for fire år siden.

Det spår Danske Spil, som netop har åbnet for odds på de regionale storkredse. En af forklaringerne er, at stemmeslugeren Esben Lunde Larsen (V), der fik mere end 10.000 personlige stemmer ved det seneste valg, ikke stiller op.

I 2015 fik Venstre 27,4 procent af stemmerne i storkredsen, men Danske Spil mener ikke, at stemmeprocenten kommer over de 23 ved folketingsvalget onsdag.

- Vestjyllands storkreds er en lidt særlig kreds for Venstre. Både Inger Støjberg og Kristian Jensen stiller op her. Det er kendte navne, og det plejer at betyde noget. Alligevel viser meningsmålingerne et fald i stemmer til Venstre. Det kan skyldes, at ingen af de to appellerer til de samme vælgere, som Esben Lunde Larsen havde så godt fat i. Derfor giver vi lige nu odds 1,75 på, at Venstre får under 23 procent af stemmerne, siger Peter Emmike Rasmussen, oddsansvarlig i Danske Spil i en pressemeddelelse.