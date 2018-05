Lunde Larsen forlod ministeriet med nye vandrestøvler

Ringkøbing-Skjern: Det kan godt være, at Esben Lunde Larsen efter sit farvel til posten som miljø- og fødevareminister mister både bil og chauffør.

Til gengæld kunne han onsdag eftermiddag forlade sit ministerium med et par spritnye vandrestøvler under armen. Dem kan han ifølge den glade giver - afløseren Jakob Ellemann-Jensen - bruge i den danske natur.

Sikkert er det, at 39-årige Lunde Larsen fremover får mere tid til at vandre i ind- og udland, nu hvor han skifter ministerposten ud med jobbet som menigt folketingsmedlem.

I forbindelse med den traditionsrige overdragelsesforretning i ministeriet kom Esben Lunde Larsen ikke med en forklaring på, hvorfor han i går meddelte, at han havde valgt at forlade sin post og ikke genopstiller til næste valg.

Han understregede i sin tale, hvor han virkede meget berørt, at han ikke var optaget af sit eftermæle, men af at mæle, og at han ikke så nogen grund til at se bagud.

Ministeriets departementschef beskrev ham som drønflittig - og at Lunde Larsens tid i ministeriet kunne sammenlignes med en badeferie i orkansæsonen. Samtidig roste han den vestjyske stemmesluger for sin humoristiske sans og for altid at bevare roen - også i stormvejr.

- Det vil ikke komme bag på mig, hvis du får en international karriere, lød skudsmålet blandt andet.

Det har fortsat ikke været muligt for Dagbladet at få en kommentar fra Esben Lunde Larsen.