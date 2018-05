Lukket røntgenafdeling har givet massiv ventetid i Ringkøbing

Regionsrådsmedlem Marianne Karlsmose (KD) kræver en evaluering konsekvenserne af den lukkede røntgenafdeling i Tarm. Patienterne har siddet i lag i Ringøbing. Regionen sender bolden videre til de praktiserende læger.

Ringkøbing/Tarm: Den midlertidige lukning af røntgenafdeling i Tarm har langt fra været smertefri for patienter og personale på røntgenafdelingen i Ringkøbing. Ifølge Dagbladets oplysninger har patienterne ind i mellem siddet i lag i venteværelset, og der har været ventetider på op mod tre timer. Afdelingen, som kun har en enkelt medarbejder, har haft op til 70 undersøgelser på én dag. Den kaotiske situation får nu regionsrådsmedlem Marianne Karlsmose (KD) til at bede om en evaluering af forløbet. Politikeren har selv fået flere henvendelser fra folk, som den seneste tid har oplevet de meget lange ventetider. - Jeg synes, det er vigtigt, at vi får en evalueringen. Jeg vil også gerne vide, om der er tilført ekstra ressourcer til røntgenafdelingen i Ringkøbing, mens afdelingen i Tarm har været lukket, siger Kristendemokraten. Forleden var Marianne Karlsmose selv forbi røntgenafdelingen i Ringkøbing. Ved den lejlighed var der halvanden times ventetid. Røntgenafdelingen i Tarm blev midlertidig lukket på grund af personalemangel i Herning. Begrundelsen fik både Marianne Karlsmose og regionsrådskollega John G. Christensen (S) til at stille kritiske spørgsmål til den administrative beslutning. De mente begge, at det var urimeligt, at Tarm alene skulle bøde for personaleudfordringerne i Herning. Lukningen stod dog ved magt, blandt fordi de mest komplicerede og alvorligt syge, som bliver behandlet i Herning, ville opleve længere ventetider, hvis Herning skulle drosle ned.

Presset personale Ifølge lægefaglig direktør i Hospitalsenheden Vest, Jens Friis Bak, skyldes den ekstra ventetid på røntgenafdelingen i Ringkøbing, at de praktiserende læger har henvist patienterne til Ringkøbing i stedet for Herning, som de var blevet anbefalet. - Hvorfor det er sket, ved vi ikke. På forhånd har vi tilbudt de praktiserende læger at henvise patienterne til Herning, som er en større afdeling med en større fleksibilitet, men vi kan altså se, at mange patienter er henvist til Ringkøbing, siger han. Jens Friis Bak erkender, at det har været en belastning for personalet. Derfor har oversygeplejersken for det små røntgenafdelinger trådt til for at hjælpe til med de mange patienter i Ringkøbing.