Luftledninger tages ned i sårbare naturområder

Ringkøbing-Skjern: Folketinget vedtog i 2008 en såkaldt forskønnelsesplan for 400 kilovolts ledningsnettet og afsatte 1,6 milliarder kroner til formålet. Samtidig vedtog politikerne et stop for fremtidige luftledninger. I stedet skulle el-transmissionen ske i jordkabler. I 2016 ændrede politikerne holdning, skrottede kabelløsningen og lod luftledningerne komme tilbage. Forskønnelsesplanen, der blev sat i værk i 2012, fortsatte dog.

Foreløbig har Energinet brugt 800 millioner kroner til forskønnelse på tre strækninger. Det drejer sig om Lillebælt og Agersund, og snart er man færdig med at forskønne Vejle Ådal, hvor kablerne er lagt i jorden på en 6,8 kilometer strækning, hvorefter masterne kan fjernes.

Det er Energinets bestyrelse, der har udpeget, hvilke strækninger, der skal forskønnes. Endnu mangler der tre projekter.

Det drejer sig om Kongernes Nordsjælland, som forventes at blive en del af en kommende nationalpark. Her vil Energinet etablere to parallelle 400 kV-kabeltracéer fra den eksisterende koblingsstation ved Hornbæk til en ny station ved Kvistgård, en strækning på cirka 11 km. Kablerne erstatter 400 kilovolts luftledningen, hvorefter 43 master kan pilles ned.

Dernæst er der Årslev Engsø vest for Aarhus, hvor planen er at erstatte master og ledninger med kabler på en 4,6 kilometer lang strækning.

Endelig er der et forskønnelsesprojektet ved Roskilde Fjord, som krydses af to 400 kilovolts luftlednnger. Her er planen at kabellægge i alt otte kilometer, heraf to kilometer, som løber gennem Roskilde Fjord. Resultatet bliver, at 26 master kan fjernes.

Alle tre projekter er udskudt til efter 2020 i forbindelse med Energiforlig 2012.