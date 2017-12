Lovændring vedtaget: Slut med mail-kiggeri

Et enigt Folketing står bag ny lov, der lukker for, at borgmestre kan læse kommunalpolitikere over skulderen. Loven er en direkte konsekvens af mail-sagen fra Ringkøbing-Skjern.

- Det lå lige til højrebenet, at få den lovændring igennem. Jeg er glad for, at den sag nu er ordnet. For det er ikke i orden, at man som politiker kunne risikere, at andre læste med, siger folketingsmedlem Andreas Steenberg (R).

Folketinget har netop endeligt vedtaget en lovændring, som gør det ulovligt for for eksempel en borgmester at læse de folkevalgte over skulderen. Det er sket med opbakning fra samtlige partier i Folketinget.

Det er mail-sagen fra Ringkøbing-Skjern, der er anledningen i loven. For halvandet år siden valgte borgmester Iver Enevoldsen (V) at få en kommunal jurist til at gennemlæse otte byrådsmedlemmers korrespondance med teleanalytikeren John Strand, der havde været mere end almindeligt interesseret i kommunens bredbåndsudbud. Det skete for at afsløre et påstået læk af fortrolige oplysninger. Juristen fastslog efterfølgende at ingen af politikerne havde brudt deres tavshedspligt.

Niels Rasmussen (SF), der fik gennemlæst 78 e-mails, blev så vred over gennemlæsningen, at han meldte borgmesteren, kommunaldirektøren og den kommunale jurist til politiet. Efter et års sagsbehandling slog først Statsadvokaten og dernæst Rigsadvokaten fast, at borgmesterens handling ikke var ulovlig.

Det fik dog en stribe folketingspolitikere til at reagere. Blandt dem Annette Lind (S), Dennis Flydtkjær (DF) og Andreas Steenberg (R), som krævede hullet i lovgivningen lukket.

Politikerne fik opbakning hurtigt fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), der varslede en lovændring. Og den er altså nu på plads, så det fra årsskiftet ikke er tilladt at kigge med i de folkevalgte kommunal- og regionsrådspolitikeres e-mails og sms-beskeder på en mobil, som kommunen eller regionen har stillet til rådighed.