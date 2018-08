Louise fra Stauning kan blive danmarksmester

Taktikken virker, for Clark og Louise har gjort det så godt til pony-stævnerne, at makkerparret fra Stauning har sikret sig en af de 15 pladser til finalen om Danmarksmesterskabet i Top Pony Stil Cup, en dressurkonkurrence for ponyryttere, der løber af staben på Fyn i weekenden.

Clark skal blive ved med at synes, det er sjovt at ride programmet. Derfor skal træningen varieres, fortæller Jørgen Byskov.

Selvom Clark kun har været i folden i under 12 måneder, følger den brune pony 11-årige Louise Byskov Eybyes mindste vink. Med tre timer i stalden hver dag for Louise, og omtrent en times ridning hver dag, kan den slags kammeratskab mellem dyr og menneske i løbet af kort tid blive stærkt. Kærlighed og kammeratskab er vævet tæt sammen for Louise og Clark. Det har familien oplevet flere gange. Godbidder er blevet efterladt på mark og dressurbane, fordi Clark kun ville spise dem, hvis de kom fra Louises hånd. Nogle dage træner de ride-programmet. Andre dage træner de spring, og andre dage igen er det bare at 'skridte en tur' op ad vejen.

Top Pony Stil Cup er en dressurturnering for ponyryttere født mellem 2005-2009 (9-13 år). Turneringen har fokus på to ting: 1. Rytterens grunduddannelse og 2. Rytterens stil. Turneringen har særligt fokus på rytternes grunduddannelse. Formålet er - sammen med programridning - at styrke rytternes grundlæggende ridefærdigheder. Derfor bliver der set på korrekt opstilling og rytterens indvirkning på ponyen. Med et større fokus på rytternes grunduddannelse kan man både se, hvordan ponyerne har det i øjeblikket, og hvordan holdbarheden af rytternes arbejde med ponyerne vil være på længere sigt. Begge dele afhænger af, at ponyerne rides og trænes korrekt, og at de ikke belastes unødigt/forkert. I den sammenhæng er rytterens korrekte og diskrete brug af 'hjælperne' og en opstilling i god balance vigtige. En 'hjælper' kan for eksempel være brug af stemmen, klem med benene, en pisk eller andet, der skal hjælpe hesten igennem rideprogrammet. Derudover bedømmes ridtet af en stildommer. Her fokuseres på, om rytteren sidder i korrekt ligevægt og balance, følger hestens bevægelser med et uafhængigt sæde. Der bliver set på korrektheden af rytterens opstilling, hjælpernes indvirkning, indfølingsevnen, rytterens indvirkning på ponyen såvel som effekt af hjælperne. Om rytteren har forståelsen af at ride ponyen korrekt til biddet via schenklen og sæde med en let, følsom hånd. Slutteligt bliver der set på rytterens forståelse for kontrol af ponyens tempo, bøjning, ligeudretning og øvelsens forberedelse. Der afvikles 6 kvalifikationer fordelt over landet i perioden fra april til juni. Pointskalaen:Rytterne vurderes på en pointskala fra 1-10. 6 er tilfredsstillende, 7 er ret godt, 8 er godt, 9 er særdeles godt og 10 er fremragende. Alt under seks bliver ikke bedømt. Dommerne giver én fælles karakter, som kan indeholde både halve og kvarte point.Ponyerne:Ponyer, der deltager i Stil Cuppen, må have en højde på maks. 130 centimeter Det kaldes en kategori 3. Kilde: Rideforbundet

- Jeg går selvfølgelig efter en sejr, men jeg er altså også glad for bare at være kommet med, siger Louise og griner lidt genert.

Drømmen om at deltage i en DM-finale har Louise Byskov Eybye efter eget udsagn altid haft, men den udviklede sig for alvor for godt et år siden.

Svær kvalifikation

Deltagelsen i finalen om Danmarksmesterskabet var flere gange tæt på at glippe for den unge vestjyde.

I begyndelsen af sæsonen blev tre kvalifikationsstævner aflyst på grund af en slem hestevirus. Derfor måtte Louise vente til stævnet i Kolding åbnede dørene den 1. juni - Kun godt to måneder før Danmarkmesterskabet skulle finde sted.

Djævelen findes som bekendt i detaljen, og det gav en svær kvalifikation for Louise. De andre rytteres pointscorer var nemlig så høje, at drømmen om en DM-finale kom alvorligt under pres.

- Da vi kom ind og så scorerne, så tænkte vi, 'ej, vi kommer hjem med en pige, der er ked af det', fordi de andre lå med så høje karakterer, fortæller Jørgen Byskov.

De forklarer, at man med en score på 70 point normalt ville opnå en god placering til stævnerne. Omtrent sådan lyder gennemsnittet da også for Louise, som op til stævnet i Kolding havde troet på at komme med til DM.

- Jeg havde håbet på at kvalificere mig, men jeg blev overrasket over, at de andre havde redet så godt, fortæller Louise Byskov Eybye.

- Der var en, der lå til 82 procent (point, red), og så lå de andre til 75 procent. Så tænkte vi "tak skæbne det er højt det her", siger Jørgen Byskov.

Men apropos djævelen i detaljen, så tog noget ved Louise og Clark.

En stor del kan forklares med et talent og masser af kvalificeret træning. Men måske var det også en kombination af de andres høje karakterer, tre aflyste kvalifikationsstævner inden og fornemmelsen af, at drømmen om en DM-finale godt to måneder senere var ved at glide ud mellem fingrene på 11-årige Louise, der blev udslagsgivende. Louise og Clark red det flotteste program, de har præsteret ved et officielt stævne i år. Det blev til scoren på 76,806 ud af 100 mulige point. Dermed sikrede de sig en andenplads til stævnet og en billet til DM-finalen.

- Jeg var virkelig glad, og jeg smilte bare hele tiden, siger Louise.

Markeringen stod Louises to søskende, Camilla og Peter for sammen med far Jørgen og medhjælperen Emilie. Firkløveret havde hængt balloner og flag op over alt på gården og lavet skilte med lykønskninger ovenpå finalepladsen.

- Og så skulle jeg også lige have en rulletur, fortæller Louise.

Det er en tradition i familien, at hvis man klarer sig godt, så skal man overhældes med koldt vand og rulles på dressurbanen, forklarer de.

- Man bliver virkelig beskidt, og så var det lidt vådt, griner Louise.

Om der igen skal tændes åbnes for haveslangen på gården ved Stauning, må tiden vise.

Sikkert er det, at det er sidste chance i kategorien for Louise. Næste år skal lillesøster Camilla på ni år gøre forsøget. Det bliver også på ponyen Clark, som efter weekendens DM-finale måske kan sætte i trav mod endnu et DM som forsvarende Danmarksmester.