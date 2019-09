SKJERN: Hun har været ansat i 17 eller 18 år. Men denne mandag var alligevel lidt anderledes end de fleste andre. Solvejg Rahbek er leder af kiosken i SuperBrugsen Skjern, og for første gang i sin tid i butikken kan Brugsen bryste sig af at have solgt en lottokupon, der gør ejermanden til millionær.

- Jeg kunne da godt tænke mig, at vinderen var en af mine faste kunder, som kommer for at købe hver uge. Det kunne da være lidt fedt, siger Solvejg Rahbek.

Personen, som købte lottokuponen, ramte ikke lottotallene, men vandt en million kroner på den såkaldte millionærgaranti, hvor Danske Spil udtrækker en lottomillionær blandt alle spillere.

Den mulige milliongevinst har fået det til at strømme ind med lottospillere i Skjern mandag. Mandag morgen og middag var der dobbelt så mange kunder i kiosken sammenlignet med en almindelig mandag, vurderer Solvejg Rahbek.

Men mandag klokken 13, hvor Dagbladet talte med Danske Spil og SuperBrugsen i Skjern, var millionens ejer stadig ikke dukket op. Derfor kan der altså stadig være en vestjyde derude, som går rundt med en million i tegnebogen uden at vide det.

Uanset om ejeren dukker op ved at teste sin kupon i SuperBrugsen, hos en anden udbyder eller på Danske Spils app, håber Solvejg Rahbek, at gevinsten kan trække flere spillere til butikken.

- Jeg har før hørt folk sige, at de aldrig vandt her, og at de ville købe et andet sted. Så nu håber vi, at der bliver lukket op for, at de køber her igen, siger kiosklederen med et smil.