Lotto-million på kupon købt i Tarm

Tarm: Der bliver nok lidt ekstra travlt i Søstrenes Vinhandel i Tarm i de kommende dage. Der vil være mange, der lige skal have tjekket deres lottokupon.

I weekenden blev der nemlig fundet fire nye Lottomillionærer, og altså en af dem i Tarm.

To spillere ramte de syv vindertal og deler dermed 1. præmiepuljen på 6 mio. kr. De vinder begge 3.000.000 kroner.

Den ene vinder har købt sin kupon i Hobro, i Rema 1000, Mariagervej 3, 9500 Hobro. Den anden 1. præmievinder er fra Aarhus, og har købt sin kupon i 7-Eleven, M. P. Bruuns Gade 62, 8000 Aarhus.

Lotto har sin Millionærgaranti, hvor man kan have 0 rigtige men alligevel blive millionær. Hver uge udtrækkes to spillede rækker, der så er en million værd. Det vil sige, at man på alle spillede rækker har to ekstra millionchancer. Der behøver ikke være nogen anden gevinst på kuponen. Derfor er det altid en god ide at få tjekket sin kupon - også selvom der ikke ser ud som, at der er nogen gevinst.

De ene vinder af Millionærgarantien har købt sin kupon Søstrenes Vinhandel, Storegade 18, 6880 Tarm og den anden vinder af Millionærgarantien har købt sin kupon i SuperBrugsen, Møllevej 10, 2690 Karlslunde.

Danske Spil har ikke hørt fra nogen af de fire vindere.

Næste uges 1.præmiepulje er på 6 millioner kroner, og da det ikke lykkedes nogen at fange Jokeren er den på 2 mio. kr. der kan vindes allerede på onsdag.

Denne uges vindertal er: 2, 9, 11, 13, 21, 25, 27 - Tillægstal: 17