Lokkede med slik: Tarm Skole beder eleverne passe på

- Jeg er opmærksom på episoden. Når vi hører om sådan en sag, reagerer vi ved at tale sammen internt omkring, hvordan vi håndterer situationen. Det er noget, vi ikke må side overhørig, siger Else Thorup, der er skoleleder på Tarm Skole.

Tarm: Chips, slik, sodavand og playstation. Mandag eftermiddag kom en 10-årig skoleelev ud for en ubehagelig situation, da han var på vej hjem fra skole. På vejen blev han nemlig antastet af en voksen dansk mand, der forsøgte at lokke drengen med hjem.

En vigtig påmindelse

Skolelederen kan bekræfte, at episoden er blevet nævnt, da man tirsdag samlede børnene til fælles samling om morgenen. Og det er en vigtig påmindelse til alle, mener Else Thorup:

- Det er en god anledning til at minde eleverne om, at man skal passe særligt på i forhold til fremmede, man ikke kender. Derfor sagde vi det til dem fælles, fortæller skolelederen.

Hun håber ikke, at tirsdagens besked påvirker eleverne negativt:

- Indtil videre har der ikke været noget, og jeg håber ikke, at det vil gøre nogen utrygge. Det er et emne, der altid er på dagsordenen hos os, og det her var en klar anledning til at bringe det på banen på ny, udtaler Else Thorup og slutter:

- Vi har eleverne samlet hver dag, og det er ved den samling, vi kan sprede budskabet til dem.