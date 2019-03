- Det bliver stort at få feriecentret, og det vil generere mange arbejdspladser - også til ufaglærte, hvilket er vigtigt, da det bliver en udfordring for os i forhold til fremtidens digitale arbejdsmarked, der vil fjerne mange ufaglærte job.

- Det går simpelthen ikke, og hvis der ikke gøres noget ved det, kan det i værste fald afholde turister fra at placere deres ferie i vort område. Og problemet bliver endnu mere aktuelt, da en anden stor nyhed var bevillingen af de knap 500 sommerhusgrunde ved Søndervig.

- Jeg mener, at vejen skal etableres til Hvide Sande. Ellers vil der blive et endnu større trafikalt kaos hver sommer fra Ringkøbing til Søndervig og Hvide Sande. Vi oplevede det allerede sidste sommer med kilometerlange køer til Søndervig. Samtidig er der en stigende godstrafik fra Hvide Sande Havn.

Det fastslog Helge Albertsen, formand for LO Ringkøbing Fjord, på organisationens repræsentantskabsmøde.

"Kuvøsetiden er slut"

Helge Albertsen kom også ind på reformen af erhvervsfremme-indsatsen.

Denne betyder, at nye erhvervshuse skal understøtte indsatsen i kommunerne, og at kommunerne skal bidrage økonomisk til indsatsen.

- Min holdning er, at vi ikke skal betale to gange for det samme arbejde - både i erhvervshuset og samtidig fastholde tilskuddet til Erhvervscentret. Der må kunne spares på omkostningerne til erhvervsfremme i kommunen.

- Vi har gennem de sidste mange år set besparelser på de offentlige budgetter, men ikke i forhold til støtten til erhvervslivet. Vi har set, hvordan civilsamfundet i højere og højere grad overtager opgaver, som det offentlige før sørgede for.

- Nu må det også være gældende i forhold til støtten til erhvervslivet. Det må selv i højere grad finansiere erhvervsfremmesystemet. Kuvøsetiden er ovre for erhvervslivet - det må i højere grad tage vare om sine egne.