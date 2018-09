Lokalrivaler gjorde det grimme ved Skjern

Skjern: Det er ofte dramatisk og spændende, når lokalrivalerne fra Skjern Håndbold møder TTH Holstebro. Andre gange vinder hjemmeholdet forholdsvis sikkert, som det skete sidste sæson.

Men det var godt nok anderledes, da Skjerns danske mestre onsdag aften havde besøg af de forsvarende pokalmestre fra TTH Holstebro. For det endte med en sjælden ydmygelse af Skjern. TTH Holstebro vandt 37-30, og undervejs havde de endda været foran med ni mål, hvor TTH begyndte at give reserverne lidt spilletid, da sejren for længst var hjemme.

Det var desværre lidt som at se en gentagelse af Super Cup tilbage i slutningen af august, hvor TTH Holstebro slog Skjern 26-23.

Skjern kiksede på en eller anden måde i angrebet - TTH løb kontra og scorede.

Denne gang var det dog ikke helt på samme måde, Skjern mistede bolden. I Super Cup var det efter blandt andet ti helt oplagte chancer til Skjern, at det gik galt. Onsdag aften var chancerne langt fra lige så store. Til gengæld blev de suppleret med for mange tekniske fejl og et par tabte bolde eller tre. Tingene hang godt nok ikke sammen.

Skjern var ellers klar fra start. I hvert fald klar nok til at bringe sig foran 4-1 efter fem minutters spil.

Så begyndte det at smuldre. Seks minutter senere førte gæsterne 6-4, og fra 6-5 rykkede de videre til 10-5.

Skjern virkede rådvilde. Væk var det flydende og direkte spil fra lørdagens sejr mod BSV. Det var som om, TTH Holstebro hele tiden var et skridt foran, så de bragte Skjern i situationer, hvor der blev brændt eller lavet fejl. Jesper Konradsson fik slet ikke sat sig i scene, indspil til stregen var der ikke mange af i første halvleg, og i det hele taget var der store problemer. 15-10 ved pausen var ok.

Skjern kom bedre ud til anden halvleg. Et par gange blev forspringet formindsket til tre mål, men den sidste lille mulighed for at vende kampen kom knap midtvejs i anden halvleg. Skjern smed en mulighed for at komme på minus tre. I stedet løb TTH Holstebro kontra, hvor Sebastian Augustinussen fik en udvisning. Overtalsperioden vandt TTH Holstebro 3-0.

Derfra var det bare et spørgsmål om nederlagets størrelse. Skjern forsøgte sig med syv mod seks, men intet fungerede.

Det var en slem aften for Skjern Håndbold.