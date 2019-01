Lokalplan på plads: Så meget fylder testmøllerne i landskabet

Et byrådsflertal har netop vedtaget den lokalplan, der skal bane vejen for de to testmøller i Velling Mærsk, som både kirken og de nærmeste naboer har kæmpet indædt imod.

Stauning: Ribe Stift og grundejerforeningen Stauning Vesterstrands kamp mod to 200 meter høje testmøller ved Stauning Lufthavn sluttede officielt tirsdag.

Det skete, da et byrådsflertal vedtog lokalplanen for møllerne.

Modstandernes argumenter om at møllerne fylder for meget i landskabet. Visualiseringer fra Planenergi viser, hvordan møllerne bliver synlige i forbindelse med udsigten mod både Velling og Gl. sogn kirker.

Sagen om møllerne har været fem år undervejs. Oprindeligt var planen at opføre fire møller, men at hensyn til den fremtidige eksistens for Stauning Lufthavn blev antallet reduceret til to. Ribe Stift har i to omgange nedlagt veto mod projektet. Kort før jul blev det seneste veto underkendt af erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), der i sidste ende valgte at vægte udvikling højere end udsigt.

Lokalpolitisk er der ikke den store uenighed. Faktisk er SFs nye gruppeformand Niels Rasmussen alene om at være imod testmøllerne.

-Jeg er for testmøller, men i Velling Mærsk er det projektmagerne, der har besluttet, hvor møllerne skal stå og det afviger fra det udpegede testmølleområde. Det betyder, at de to møller kommer til at blokere for de fire sydligste møller i Lem Kær-testområdet, sagde Niels Rasmussen.

Borgmester Hans Østergaard (V) glædede sig over, at det omsider er lykkedes at få sagen om testmøllerne afsluttet.

-Vi har en industri - Vestas - som lever af udvikling og salg af vindmøller. Og derfor er det afgørende, at vi kan stille nogle af rammerne til rådighed, så virksomheden kan blive ved med at udvikle, sagde borgmesteren.