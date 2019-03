Lokalplan i Vedersø Klit kan sætte helårshuse i klemme

Vedersø Klit: Forleden sagde politikerne i teknik- og miljøudvalget hårdt og kontant nej til, at helårshuset på Bankvej 6 i Vedersø Klit kan få sommerhusstatus og dermed blive lovliggjort til udlejning til turister.

Politikerne kunne dog ikke give afslaget med afsæt i den gældende lokalplan, som blev lavet i 1992.

Bankvej 6 og flere andre helårshuse ligger nemlig i et særligt delområde, som dækker, hvad kommunen selv kalder 'landsbyen' nord og øst for badehotellet, hvor der både må være helårshuse og sommerhuse.

I dette delområde er der ikke nogen maxgrænse for størrelsen på sommerhuse, som i de øvrige områder, hvor grænsen hedder 120 kvadratmeter.

Derfor måtte teknik- og miljøudvalget udstede et forbud mod Bankvej 6 i henhold til planlovens paragraf 14. Det kræver så, at kommunen inden for et år skal lave en ny lokalplan for delområdet, som fastslår, at sommerhuse ikke må være større end 120 kvadratmeter.

Når de 120 kvadratmeter er gjort til lov, er Bankvej 6 på 407 kvadratmeter selvsagt dømt ude.

Men den kommende lokalplans maxgrænse på 120 kvadratmeter risikerer at ramme andre helårshuse.

Der er nemlig stadig en håndfuld huse, der fungerer som helårsboliger med fastboende.

Husene er opført før lokalplanen fra 1992, så der var ingen restriktioner for hverken størrelse eller bebyggelsesprocent.

Ifølge Dagbladets oplysninger er flere af husene over 120 kvadratmeter og vil derfor ikke kunne godkendes til sommerhuse. Der vil derfor fortsat være bopælspligt på ejendommene, som derfor vil være vanskelige at sælge.

Grundejerforeningsformand Bjarne Sørensen fortæller, at foreningen ikke er begyndt at spekulere på, hvad den kommende lokalplan kommer til at betyde for helårshusene.

- Jeg har ikke lyttet mig til, at nogen er bekymrede for, hvad der vil ske fremadrettet. Men jeg ved heller ikke af, om andre også ønsker at konvertere deres helårshus til sommerhus. Hvordan det skal strikkes sammen med helårshusene, må komme an på en drøftelse med kommunen, siger Bjarne Sørensen, der også peger på, at folk kan komme til orde i høringen om lokalplanen.

Kommunen har endnu ikke diskuteret den kommende lokalplan for Vedersø Klit, siger udvalgsformand John G. Christensen (S).

- Vi har ikke taget stilling til, hvor stor lokalplanen skal være og dermed hvor stort et område, den skal dække og hvor mange ejendomme, der kommer under. Det kan teoretisk tænkes, at den kun skal gælde for ejendommen på Bankvej 6. Det er ikke afgjort endnu, siger han.