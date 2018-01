Lokale skyder DM i Skills i gang

Herning: DM i Skills er i gang. Torsdag formiddag blev danmarksmesterskaberne i håndværksfag åbnet med åbningsceremoni i bedste olympiske stil, da det hele klokken 9.15 blev skudt i gang. Her skal deltagerne over de kommende tre dage dyste inden for forskellige erhvervsfag, og målet er at blive Danmarks bedste elev. Flere lokale deltagere er med, og en af dem er gourmetslagterelev hos Slagter Kirkeby i Skjern, Rikke Hyldal Sørensen: - Man er meget spændt på, hvordan det hele kommer til at forløbe. Man kan først nu fornemme, hvor stort det hele er, når man ser standene, og man har mødt de andre deltagere, siger Rikke Hyldal Sørensen.

Selvfølgelig bliver man stolt. Jeg tror ikke helt, at jeg forstår, hvor stort det her er. Jeg glæder mig til at være en del af det. Lene Højris, Blomsterdekoratør hos ACACIA i Skjern.

Pres fra "sidelinjen" DM i Skills finder sted i Herning, hvor der er gratis adgang for alle udefra. Alene Ringkøbing-Skjern Kommune sender busser med 1.000 skoleelever til konkurrencerne, og at konkurrencerne er med tilskuere, bliver specielt. Det understreger blomsterdekoratør-elev Lene Højris fra ACACIA i Skjern: - Lige i starten bliver det nok lidt underligt. Man skal nok lige se bort fra det til at begynde med, for vi er ikke vant til at have tilskuere på vores arbejde, fortæller hun. Hun bakkes op af Rikke Hyldal Sørensen: - Det betyder rigtigt meget. Det kommer til at tage en del fokus, men forhåbentligt ikke for meget. Det bliver spændende at se, hvordan vi forskellige tager presset, udtaler hun.