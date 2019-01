Lokale sexvideo-sigtede skal snart for retten

RINGKØBING-SKJERN: For præcis et år siden meldte politiet ud, at man sigtede mere end 1000 unge mennesker for deling af en meget omtalt sexvideo med unge under 18 år på Facebook og andre sociale medier.

62 midt- og vestjyder blev sigtet, heraf seks unge fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Endnu har ingen af de seks unge fra Ringkøbing-Skjern eller for den sags skyld de fleste andre af de mange unge været for retten, selvom der er gået et år.

Tiden er blevet brugt på at køre udvalgte prøvesager i Umbrella-sagen, som den kaldes, gennem retssystemet.

Efter sidste uges højesteretsdom i sagen begynder anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi at sende deres sager til retterne.

- Vi venter på en generel vejledning fra Statsadvokaten, og så sender vi sagerne til retten hurtigst muligt. Det sker i løbet af et par uger, forventer vi, siger anklager Laura Jensen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Statsadvokaten oplyser, at man er i gang med at udforme vejledningen, men at man endnu ikke kan oplyse, hvornår den er klar.

De unge bliver tiltalt for overtrædelse af straffelovens §235, som handler om distribution af børneporno.

Ved den nylige dom i Højesteret fik en 20-årig mand, der sendte videoen til mindst 35 andre, 40 dages betinget fængsel, ligesom han skal betale i alt 12.000 kroner i godtgørelse til personerne på videoen.