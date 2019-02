Lokale regionsrådsmedlemmer går ind i sag om lægehus

Kristendemokraternes regionsrådsmedlem, Marianne Karlsmose, mener, at regionen skal udvise kreativitet for at undgå lægemangel. Arkivfoto: Jørgen Kirk

Direktionen skal svare på spørgsmål om sagen om Tinghuslægerne i Skjern, der afleverer et ydernummer, fordi arbejdspresset er blevet for stort.

SKJERN: Sagen om Tinghuslægerne, der vil aflevere et ydernummer, så 1000 patienter i Skjern skal ud at finde ny læge, bliver en sag for de lokale medlemmer af regionsrådet, Marianne Karlsmose (KD) og John G. Christensen (S). Begge siger til Dagbladet, at de vil tage den op med direktionen og bede om en forklaring. - Det er lidt ærgerligt, at det er kommet så langt ud. Jeg ved godt, at det er et område, der har det svært, men jeg vil spørge direktøren: Hvad gør vi her, siger John G. Christensen. Marianne Karlsmose er meget bekymret over situationen i Skjern. - Vi har fået at vide, at det går godt andre steder i Region Midtjylland med at skaffe læger. Det gør det så ikke her. Man snakker om nærhed i sundhedsvæsenet, og så kunne man jo passende begynde her, siger Marianne Karlsmose.

Bør tænke kreativt Formanden for Praktiserende Lægers Organisation i Ringkøbing-Skjern, læge Claus Kristensen, Ringkøbing, har sagt, at så længe, læger ikke honoreres for at blive praktiserende i Vestjylland, sker der ikke noget. Det er en vurdering, som John G. Christensen deler, og han understreger, at det er en udfordring, som regionen stedse arbejder med. - Problemet er jo bare, at giver man noget det ene sted, så skal der tages noget fra andre steder. Men jeg er ikke i tvivl om, at det kunne løse det, siger John G. Christensen. Som regionsrådsmedlem har Marianne Karlsmose været i praktik en dag i et lægehus, og det kalder hun en øjenåbner for, hvor meget administrativt arbejde der er, og som ikke har ret meget at gøre med det lægefaglige arbejde. Marianne Karlsmoses forslag er, at regionen går ind og aflaster lægerne med papirarbejdet, så de får tid til det, de er uddannet til. - Vi skal bruge alle gulerødderne for at få lægerne til Vestjylland, og ikke tvinge dem herud. Vi skal tænke kreativt, og vi skal lytte til de unge lægestuderende, forklarer Marianne Karlsmose. Praktikken i lægehuset gav også Marianne Karlsmose et indblik i, hvor vigtig kommunikationen er mellem læge og patient. Vestjyder er sindige folk, som helst ikke går til læge i utide, og når de endelig er kommet afsted, spekulerer de på, om det nu også er nødvendigt at forstyrre den travle læge. Her frygter Marianne Karlsmose, at sagen fra Skjern kan få folk til at tænke endnu mere, inden de bestiller tid. Og i værste fald kommer for sent afsted med symptomer, der kunne have været behandlet, hvis de var opdaget i tide.

Sundhedsreform Sagen om Tinghuslægerne kommer lige ind i en tid, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen har præsenteret en sundhedsreform, hvor regionenerne skal nedlægges og erstattes af 21 sundhedsfællesskaber. Både Marianne Karlsmose og John G. Christensen er stærkt skeptiske overfor forslaget, og spørgsmålet er, om sagen fra Skjern er et typeeksempel på de ting, som, de frygter, kan forsvinde i en ny struktur uden et politisk lag. - Jeg har slet ingen fornemmelse af den pågældende sag i den nye struktur, men jeg er bange for, at regneark kommer til at bestemme, hvis ikke man har politikere, der har lokalkendskab, siger John G. Christensen. Marianne Karlsmose medgiver, at intentionen er flot. Der er bare ikke noget ved det, når der i dag er ting, der ikke fungerer i praksis. Hun møder jævnligt sundhedspersonale, som blot beder om arbejdsro til at passe det, de er sat i verden for. - Det er ikke for at forsvare min egen post, men der går så mange kræfter til omorganisering, og de reelle beslutninger kommer til at ligge et andet sted. Her har vi muligheden for, at borgerne kan ringe til os med deres sag, og jeg kan sige, at det er hjerteblod, der forhandles om lige nu, mener Marianne Karlsmose.