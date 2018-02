Lokale politiker vender tomlen op for Papes politiplaner

Politiker og politimand Jens Erik Damgaard er begejstret for justitsministerens forslag om mere kontakt mellem politi og borgere. - Jeg har hele tiden sagt at fornuften måtte komme tilbage, men jeg er overrasket over, at det sker allerede, siger han. Foto: Jørgen Kirk

Borgmesteren vil kæmpe for bedre forhold for et amputeret lokalpoliti i Ringkøbing-Skjern Kommune.

RINKØBING-SKJERN: Lokalpolitiet i Ringkøbing mistede i efteråret både sine landbetjente og efterforskningsafdelingen, og i dag er der kun patruljekørsel. Så justitsminister Søren Pape Poulsens (K) overraskende melding i avisen Danmark om, at den nedlagte landbetjent-funktion skal gentænkes, kommer som en overraskelse. - Hvilke muligheder, der er i det, er svært at vide endnu, men budskabet synes vi godt om. Han sender klare signaler, og det vil vi støtte og påvirke alt, hvad vi kan, siger Hans Østergaard (V), borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kredsrådet Kredsrådet er et samarbejdsorgan mellem kommunerne og politiet, og det består af politidirektøren og borgmestrene i de 11 kommuner. Kredsrådet drøfter generelle spørgsmål om politiets virksomhed og organisation, kriminalitetsudviklingen, og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Rådet kan eksempelvis lægge op til at politiet lægger særlig vægt på bestemte opgaver i en begrænset periode.

Skal på dagsorden Under valgkampen i efteråret erkendte han, at de lokale politikere i Ringkøbing-Skjern ikke have gjort nok for at sikre lokalpolitiet mod nedskæringerne. Hans Østergaard sidder nu selv med i Midt- og Vestjyllands Politis kredsråd, hvor de lokale borgmestre mødes med politidirektør Jens Kaasgaard og taler om politimæssige udfordringer. Her kan blandt andet et emne som manglede kontakt mellem politi og lokalbefolkning være på dagsordenen. - Det er helt sikker noget, jeg vil bringe op på næste møde, hvis vi overhovedet venter til næste møde, siger Hans Østergaard.

Målløs tillidsmand Hans kollega i byrådet, Jens Erik Damgaard (Kristendemokraterne), der også er tillidsmand ved lokalpolitiet i Ringkøbing er paf over justitsministerens nye kurs på politi-området. - Han siger jo alt det, som vi sagde, da politikerne tog hul på politireformen. Det er lækkert at høre, men jeg er fuldstændig målløs. Han lægger sig fladt ned, siger Jens Erik Damgaard og understreger, at han har armene højt over hovedet i begejstring. Jens Erik Damgaard er dog lidt bekymret over, at justitsministeren ikke lægger sig fast på, hvordan der skal genskabes nærhed mellem politi og borgere. Oplægget lyder alene, at Rigspolitiet skal komme med et bud derpå i foråret 2018.