Lokale oplevelser venter med og uden hjul

Skjern: "Skub en ven, få noget frisk luft og hør en spændende fortælling om Skjern".

Sådan lyder opfordringen Janne Nielsen fra den nye temagruppe under "Det gode seniorliv for alle".

150 seniorer og skolebørn deltog 25. maj i det første "Skub en ven" arrangement i Skjern, og nu følger det næste arrangement tirsdag 19. juni kl. 14-15.30. Bendt Christiansen, tidligere pressefotograf på Dagbladet og særdeles lokalkendt, fortæller om området ved det tidligere Slagteri og Skjern Vindmølle.Alle kan deltage uanset alder - man møder bare op på AktivitetsCenter Skjerns parkeringsplads.Kender man én i Skjern by, der har brug for et skub for at komme afsted, eller har man lyst til en tur, kan man indtale en besked til Janne Nielsen på mobil 6060 0890.