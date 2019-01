Lokale om røveriet: Det er synd for de ansatte

ASTRUP: Bortset fra at Faster Andelskasse er lukket, er der ingen synlige spor efter torsdagens røveri. De blå blink fra politibilerne er væk, og det samme er afspærringen. Der er lys i andelskassen, men det er alene, fordi en krisepsykolog skal tale med de berørte medarbejdere.

Og det er netop medarbejderne og deres velbefindende, som ligger de lokale på sinde, da Dagbladet spørger ind til røveriet.

- Kroner og øre kan være ligegyldige. Det er medarbejderne, det er gået udover, vi tænker på, fortæller købmand Jørgen Povlsen, der kender alle de ansatte i andelskassen.

Han hørte om røveriet, da sikkerhedschefen fra Dagrofa kontaktede ham og fortalte, at politiet måske får brug for butikkens videoovervågning i forbindelse med efterforskningen.

- Jeg håber virkelig, de finder røverne, siger Jørgen Povlsen.

Det samme ønsker Camilla Nygaard, der har sin frisørsalon lige over for andelskassen. Hun hverken så eller hørte noget, da hun havde en kunde i stolen imens. Hun bemærkede dog de blå blink, og kort efter var en politibetjent var forbi for at spørge efter hendes videoovervågning.

- Jeg synes, det er frygtelig synd for de ansatte, at de skal udsættes for noget så forfærdeligt, siger hun.