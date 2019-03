To gæstehold

På Bork Havn Efterskole er gymnastik et valgfag, som 60 elever har meldt sig til. Det er halvdelen af elevflokken. De var friske både på gulvet og til redskaber og spring. Harald Olesen takkede og sagde, at man ikke kunne se, at det er første år, Bork Havn Efterskole tager ud til opvisning, for de var bare fantastisk dygtige.

Vandel Efterskole har 140 elever, som alle har idræt og er med ude til 20 opvisninger i løbet af foråret. De sluttede eftermiddagen med en virkelig flot sammensat opvisning, hvor der foregik mange ting samtidig, og fik publikums hele opmærksomhed.

Harald Olesen takkede for indsatsen til alle medvirkende, og der var en påskønnelse til de lokale ledere for deres engagement og indsats. Herefter ventede det fælles kaffebord for enden af hallen.

/Bodil