Praktiserende læger og sundhedsudspillet

Praktiserende læger skal fremover tage sig af flere ambulante opgaver, hvis regeringen får tilslutning til sit sundhedsudspil. Derudover skal der oprettes mere samarbejde med andet sundhedsfagligt personale ved at lave flere sundhedshuse.De flere opgaver kræver flere penge til familielægerne, hvilket regeringen også barsler med.



I udspillet lægger regeringen op til, at der skal uddannes flere speciallæger i almen medicin, hvilket giver adgang til at blive privat praktiserende. Socialdemokratiet foreslog i efteråret også, at der fremover skal uddannes flere læger.



Regeringen vil opslå 320 introduktionsstillinger i almen medicin, så læger kan snuse til området, inden de vælger, om de vil specialisere sig inden for almen medicin. Det tager fem år at blive speciallæge i almen medicin.



Under specialiseringen er man uddannelseslæge. Regeringen vil over de næste to år oprette i alt 160 nye stillinger som uddannelseslæge.



Regeringen vil desuden oprette 100 nye ydernumre, så der frem mod 2025 bliver plads til 100 flere praktiserende læger.