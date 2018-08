Lokale kunstnere har udsmykket 50 fuglehuse, der hænges op i Den Grønne Kooridor

Skjern: En samling kunstneriske udsmykkede fuglehuse skal finde vej til Den Grønne Korridor - det rekreative område langs Kirke Å der slynger sig fra øst til vest gennem Skjern. Korridoren har været igennem en længere proces som er startet i Skjern UdviklingsForum, med formål at lave et bynær grønt oplevelsesrum med leg, kunst, rekreation, og motion. Den ca. fire km lange strækning er delt op i fem byrum Skovkanten - Byengen - Anlægget - Urskoven - Klosterengen alle udvikles og vedligeholdes af frivillige byrums grupper.

Jesper Gråkjær står bag ideen om "Fuglehusene", der oprindeligt var tænkt som træhuse, men nu er blevet til betonhuse, fugle, æg og superellipse.

Det er meningen at der skal ophænges i alt 50 fugle huse - 10 i hvert Byrum - alle udsmykket af lokale Kunstnere. Ved hvert hus kan digital ses, hvem kunstneren er. De bliver hængt op, når alle huse er færdigmalet engang i foråret 2019. 10 fra Videbæk, Ringkøbing, Hvide Sande, Tarm, og Skjern.

Malingen er sponseret af Majbritts Malerfirma Tarm. Kunstnerne maler alle husene uden at få honorar. Skjern Udviklingsforum er en frivillig organisation der har sat sig for at forskønne byen i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune.