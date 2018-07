Lokale kræfter trækker Paw Patrol til Dejbjerg

Med hjælp fra lokale sponsorer er det lykkedes at få de populære børne-tv-figurer til Dejbjerglundhallen. Allerede nu har rigtig mange Facebook-brugere vist interesse for arrangementet.

DEJBJERG: Prøv at sige Paw Patrol til børn i alderen to til syv år - og der vil være meget stor sandsynlighed for at de vil blive ellevilde.

Den canadiske animationsserie om hunde, der arbejder i en redningspatrulje, er vildt populær hos børnene og deres forældre, der ser serien på Ramasjang, og der er ingen tvivl om, at børnene allerede nu glæder sig til søndag den 11. november.

Den dag kommer Paw Patrol til Dejbjerg, hvor de giver show i Dejbjerglundhallen.

- Vi oprettede begivenheden på Facebook, og bare på tre dage er der over 400, der har trykket ´interesseret´, fortæller Pernille Haubjerg, der står for arrangementet sammen med Solveig Østergaard.

Ideen opstod under en barselsorlov, hvor Pernille Haubjerg var kørt til Ulfborg for at se Onkel Reje - også kendt fra Ramasjang - sammen med sit barn.

Opbakningen var enorm, og det gav Pernille Haubjerg, der i en årrække har været formand for Stauning-Dejbjerg I&U, en ide.

- Hvis Onkel Reje kan slæbe 600 til Ulfborg, så må vi også kunne få 400 til Dejbjerg, fortæller hun.

Så Pernille Haubjerg kontaktede impressario-virksomheden Showbizz Danmark for at høre om muligheden for at få et tilsvarende arrangement til Danmark.

Cirka samtidig havde Showbizz Danmark fået rettighederne til at udbyde Paw Patrol-showet i Danmark, og så blev der indgået en aftale.

Det koster en del at leje showet, men lokale sponsorerer trådte til, og arrangementet finder sted i foreningsregi for en sikkerheds skyld.

- Kommer der 100 gæster, løber det rundt. Jeg tror, det bliver ret stort, og vi håber at kunne fylde hallen med 800 gæster, forklarer Pernille Haubjerg.

Alle gæster skal betale 40 kroner i entre, og dørene åbnes klokken 9.30, hvor der er hoppeborge og aktiviteter for børnene.

Selve showet begynder klokken 11, og det varer en halv time.

Efterfølgende giver figurerne Marshall, Chase og Ryder autografer, og der er mulighed for at blive fotograferet sammen med dem, ligesom der kan købes Paw Patrol-merchandise.