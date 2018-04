Lokale jægere intensiverer kamp mod mårhunde

Jægerrådet i Ringkøbing-Skjern havde indbudt til møde om bekæmpelse af den invasive dyreart; mange vil godt gøre en indsats for at bekæmpe truslen, men jægerrådet efterlyser støtte.

HØJMARK: Der er stor interesse blandt lokale jægere for at bekæmpe truslen fra mårhundene.

Det viste sig på et møde, som Jægerrådet i Ringkøbing-Skjern havde indbudt til i Højmark onsdag aften.

Nye tal viser, at mårhunden - på trods af bekæmpelses-indsatsen - breder sig i Danmark.

- Og ikke bare på de lavbundsområder, hvor vi egentlig troede, at den hovedsageligt holdt til, men i alle dele af landet, siger Hans Jørgen Dahl, formand for Jægerrådet.

- Nogle jægere gør en kæmpeindsats for at bekæmpe mårhånden, men det er ikke nok længere - vi skal have flere med, fortsætter han.

- Derfor havde vi indbudt til mødet i Højmark, og jeg er glad for, at der var 40 jægere, som var mødt op, og som udtrykte interesse for at være med til at bekæmpe mårhunden.

Hans Jørgen Dahl tilføjer, at man sagtens kan bruge endnu flere.

- Er man interesseret i at gøre en indsats, skal man bare henvende sig til Jægerrådet og gerne til mig personligt, siger han.

Hans Jørgen Dahl understreger, at Jægerrådet nu vil søge om støtte til anskaffelse af fælder, vildtkameraer og så videre.