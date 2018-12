Lokale banker får påbud: Yder risikable lån

Artiklen er opdateret tirsdag klokken 07.38 med svar fra Skjern Bank.

Ringkøbing-Skjern: I den nuværende situation på boligmarkedet med godt gang i boligsalget, høje priser og rekordlave renter er der kamp om kunderne. Men vejledningerne, som Finanstilsynet har for boliglån, skal stadig overholdes, for hvis boligboblen pludselig brister, kan den mikstur en giftig blanding.

Det har flere banker imidlertid ikke levet op til, når de har lånt penge ud til kunder, som har købt bolig i såkaldte vækstområder i Aarhus samt i København og omegn, hvor priserne stiger meget.

Blandt de 15 små og mellemstore banker, der er blevet undersøgt, er de lokale banker Ringkjøbing Landbobank og Skjern Bank, samt Vestjysk Bank, som også har afdelinger i Ringkøbing-Skjern. Alle tre har fået påbud fra Finanstilsynet for at have været for risikovillige i forhold til boliglån i vækstområderne.

Vejledningen fra Finanstilsynet siger blandt andet, at gældsfaktoren ikke må overstige fire. Det vil sige, at en husstands samlede gæld divideret med den samlede årlige husstandsindkomst ikke må overstige fire. Desuden er der ydet lån til kunder med negativ formue, hvilket også er en af de risici, som Finanstilsynes har bidt mærke i.

I alt 10 af de 15 undersøgte små og mellemstore banker fik påbud fra Finanstilsynet, som skriver: "I over halvdelen af institutterne har kunderne en gennemsnitlig gældsfaktor over 4. Flere af institutterne har mange kunder med høj gældsfaktor, som ikke vil kunne klare et boligprisfald på 10 procent eller mere."

Hos Skjern Bank siger Per Munch, at man har overskredet grænsen for gældsfaktor i en lille håndfuld tilfælde.

- Ved nogle få kunder, som vi kender godt og ved, at de kan leve for mindre, har vi givet lov til at overskride gældsfaktoren, siger han og tilføjer:

- Vi har bøjet reglerne til kundernes fordel, men det er ikke godt nok, så fremover vil reglerne ikke blive bøjet.

Hos Landbobanken siger bankdirektør Jørn Nielsen:

- Vi tager påbudet til efterretning. Det påbud, der gælder kreditpolitikken, har vi allerede implementeret.

Han henviser til, at bankens forretninger i vækstområderne er forholdvis små i forhold til hele bankens forretning, og siger, at "generelt er vi komfortable med den kreditlinje, vi har haft."