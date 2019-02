Lokalarkiver får 24.000 kroner til at få styr på historien

Ringkøbing-Skjern: De havde søgt om at få 48.000 kroner, men indtil videre må de tage til takke med det halve: 24.000 kroner modtager Arkivsamvirket i Ringkøbing-Skjern Kommune - fra netop kommunen.

Det er medlemmerne af kultur- og fritidsudvalget, der netop har kigget på ansøgningen. Heri bliver det beskrevet, at der er brug for penge til afholdelse af forskellige kursusforløb, der kan opkvalificere de mange frivillige rundt om på kommunen i alt 27 lokalarkiver.

De frivillige har blandt andet brug for undervisning i et registreringssystem, der i år giver nye muligheder for at vise film, som lige nu ligger i ikke-digitaliserede formater som kassettebånd, VHS-bånd og smalfilm.

De 48.000 kroner, som Arkivsamvirket søgte om, skulle dække kursusudgifter i 2019 og 2020, men indtil videre må de tage til takke med ét år ad gangen - og dermed altså 24.000 kroner.