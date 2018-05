Lokalaftale for lærerne på vej: Lærerformand roser kommunal kovending

Ringkøbing-Skjern: På dagen, hvor den landsdækkende afstemningen om lærernes nye overenskomst begynder, rækker borgmester Hans Østergaard (V) hånden frem mod de vestjyske lærere.

Det sker med meldingen om, at Ringkøbing-Skjern Kommune nu er klar til at indgå den lokalaftale med lærerne, som de så længe har ønsket sig. Lærernes formand vil inden sommerferien blive inviteret til et møde, hvor detaljerne for en lokalaftale skal diskuteres.

Lærerformand Kirsten Busk er meget tilfreds med den kommunale kovending.

- Det er rigtig dejligt. De senere år har vi presset på for at få en lokalaftale, men uden held. Derfor er jeg meget glad for, at der nu lyder nye toner fra kommunen, siger hun.

Ifølge Kirsten Busk er det afgørende for den fremtidige rekruttering af dygtige og engagerede lærere, at der findes en lokalaftale, som blandt andet beskriver antallet af undervisningstimer for en lærer i Ringkøbing-Skjern Kommune, og som indeholder en fast tid til forberedelse. I dag er der store forskelle fra skole til skoler.

- Når vi skal tiltrække lærere, er vi i direkte konkurrence med mange andre kommuner, som allerede har lokalaftaler, og derfor er det afgørende, at vi har en aftale. Undervisningstimer og forberedelsestid er et parameter, når lærerne søger arbejde, siger hun.

Borgmester Hans Østergaard vil endnu ikke gætte på det konkrete indhold af en lokalaftale.

- Vi kan se, at flere og flere kommuner indgår aftaler. Derfor synes jeg, det er oplagt, at vi gør det samme. I valgkampen sagde vi, at vi ville have Danmarks bedste folkeskole, og den skal selvfølgelig skabes i samarbejde med lærerne. Derfor vil vi gerne i en endnu tættere dialog, end vi har været hidtil, siger han.

Kirsten Busk ser frem til at mødes med repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Nu får vi lejlighed til at diskutere præcist, hvad det er for en folkeskole, man politisk vil have og hvilket serviceniveau, det kræver. Vi har hele tiden haft en udmærket dialog med kommunen, og jeg har stor tillid til politikerne og ser frem til at diskutere indholdet af lokalaftalen, siger lærerformanden.