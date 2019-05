Lokal vindmølleproducent ramt af massivt antal havarier: Møllen kan være farlig

Sikkerhedsstyrelsen vurderer, at KVA Vinds mølle kan være farlig, efter at mange møller er væltet - heldigvis uden personskade til følge. Derfor skal møllen nu sikres, så det ikke sker igen.

Sikkerhedsstyrelsen fik sagen fra Energistyrelsen i februar, og i denne uge sendes en partshøring til direktøren for KVA Vind, Kurt Østergaard, som han har en kort frist at reagere på, inden der træffes en endelig afgørelse om de opstillede møllers fremtid. Hvilken afgørelse, der træffes i den konkrete sag, kan Sikkerhedsstyrelsen ikke udtale sig om, før producenten er blevet orienteret. Generelt set spænder det lige fra, at man kan kræve alle møller standset, og til at producenten skal afhjælpe faren, hvilket er mindre indgribende.

- Det er vores vurdering, at møllen kan være farlig, og derfor skal der gøres tiltag for at sikre den, siger Stine Pedersen, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.

En husstandsmølle er en mølle, som opsættes få meter fra beboelsen. Typisk på en landejendom i landzone. De er underlagt væsentlig mildere regler for opstilling, end de store vindmøller. Eksempelvis kræver det ikke VVM-redegørelse. En husstandsmølle må højst være 25 meter høj fra fundament til vingespids. Effekten må maksimalt være på 25 kilowatt. Strømmen går ind i egen installation på samme måde som et solcelleanlæg. Den dækker husstandens eget forbrug, og det strøm, der bliver i overskud, bliver sendt ud på el-nettet. Det kan ejeren så købe tilbage på vindstille dage. Gode afregningspriser var årsag til et sandt boom i salget af husstandsmøller. Dog er priserne blevet sænket, og det har sat en bremse i markedet. I Danmark står der omkring 1500 husstandsmøller.

Første havari i 2015

Sagen drejer sig om den første mølletype, som KVA Vind sendte på markedet. Det skete i 2011, og den pågældende mølletype gik ud af produktion i 2017.

Alle vindmøllehavarier i Danmark skal indberettes til Energistyrelsen, og herfra oplyser man til Dagbladet, at de første havari-indberetninger kom i 2015, hvor fire møller havarerede. Dernæst begyndte de at komme i 2017 og 2018, og styrelsens kontorchef, Jakob Henrik Juul, oplyser desuden, at der her i 2019 også er sket havarier.

Teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening, Strange Skriver, oplyser, at der er set havarier i boltsamlinger fra top til bund, hvilket får møllen til at vælte eller knække. Han anslår, at omtrent 12 procent af de over 300 opstillede KVA-møller i Danmark er havareret.

- Selvfølgelig er der havarier hos andre producenter også, men det her er ekstremt, siger Strange Skriver, der i sin tid typegodkendte møllen, der viste sig at have en svaghed.

Hos Sikkerhedsstyrelsen er de havarerede møller en helt ny sagstype.

- Sikkerhedsstyrelsen har ikke tidligere haft en sag om havarerede husstandsmøller. Derfor skal der også være en drøftelse med energistyrelsen, så styrelsen kan være godt forberedt, hvis der skulle komme en lignende sag igen, forklarer Stine Pedersen.