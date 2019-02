HEMMET: Det danske selskab European Energy A/S har indgået en aftale om et salg af en vindpark i Ringkøbing-Skjern Kommune med en kapacitet på 18MW i Danmark med et tysk investeringsselskab. - Salget af vindparken er en rigtig god start på 2019. Vi fortsætter med at opleve stor interesse for vores projekter blandt institutionelle investorer, og vi er sikre på, at vi kan bygge på det momentum som vi har opbygget i vores forskellige forretningsområder, siger administrerende direktør i European Energy, Knud Erik Andersen. Vindparken ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune og blev sat i drift i starten af 2018. Parken består af seks Vestas V136-3,6MW møller. Køber overtager fem møller, mens den sidste møller forbliver hos de nuværende ejer.

European Energy ønsker ikke at oplyse, hvor mølleparken ligger, eller hvilket tysk selskab, møllerne er solgt til, men Dagbladet har fundet frem til, at der er tale om Holmen 2 ved Hemmet.

Pressechef Joachim Steenstrup, European Energy, oplyser, at der er stor interesse blandt også udenlandske investorer for at sætte penge i danske vindmølleparker.

- Det er en investering, der sikrer et godt stabilt afkast; det blæser meget, og staten er pålidelig, siger han.

- Man kunne måske godt få et større afkast ved at investere i eksempelvis ukrainske vindmøller, men stabiliteten og sikkerheden er ikke nær så stor.

Joachim Steenstrup tilføjer, at European Energi fortsat skal vedligeholde vindmølleparken.

European Energy udvikler ikke bare vindmølleparker, men også solcelleanlæg og store energilagre.

Lige nu udvikler og bygger firmaet i Danmark, Finland, Sverige, Tyskland, Italien, Brasilien og Mexico.