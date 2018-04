Lokal vindmølle-producent fyrer 30 medarbejdere

- Det japanske marked er gået langsommere, end vi regnede med. Politisk har man lukket af, og det gør, at mølleordrene nu bare trækker ud. Vi har sat en produktion efter ti møller i ugen, og det kan vi ikke efterkomme lige nu, siger Carsten Lauridsen, CEO og indehaver af Solid Production i Skjern.

Den japanske regering har med kort varsel reduceret den lokale støtteordning for husstandsvindmøller, og det har sat efterspørgslen i stå. Prisen betales af Solid Production, der nu er tvunget til at fyre 30 medarbejdere:

Gennem det seneste år har efterspørgslen været så stor, at Solid Production har opbygget et stort lager af færdige møller, som man håbede på at kunne få i brug. Nu er der dog opstået store problemer i Japan.

Et af de markeder, der har været lovende, er det japanske, og her satte Skjern-virksomheden ind.

Skjern: Hos Solid Production A/S i Skjern har man igennem en længere periode haft stor succes med dansk producerede vindmøller.

Et stort tab

At fyre 30 medarbejdere fra virksomheden er noget, der kan mærkes.

Det fortæller indehaveren, der er ked af den triste melding, han har været tvunget til at give sine medarbejdere:

- Vi er i omegnen af 145 ansatte i virksomheden, så det er noget, der kan mærkes, fortæller Carsten Lauridsen.

For ham er det ikke overraskende, at tingene kan variere på netop det japanske marked. Af samme grund tror han på, at de lysere tider kan vende tilbage:

- Den japanske kultur er bare, at tingene går langsommere, og at det tager længere tid. Nu hvor man har fjernet støtteordningen, sænker vi farten. Heldigvis har vi de tilladelser, vi skal have, så nu afventer vi, lyder det fra Carsten Lauridsen.