Lokal velgørende fond lukker ned: Gav de sidste penge til fire lokale foreninger

Torsdag eftermiddag blev pengekassen tømt i Bente og Ib Malgaard Lauridsens fond for almenvelgørende og almennyttige formål. Godt 100.000 kroner blev delt ud.

RINGKØBING: Alting har en ende, og efter 15 år og mange gode gerninger var det torsdag eftermiddag slut for Bente og Ib Malgaard Lauridsens Fond for almenvelgørende og almennyttige formål. Pengekassen blev tømt til glæde for både givere og fire modtagere, som alle gør en forskel for mennesker, der trænger. Gennem årene har fonden givet støtte til primært lokale foreninger, der blandt andet arbejder med sygdomsbekæmpelse, uddannelse, børnehjælpsarbejde og hospice. Men arbejdet fonden har givet udfordringer. Man må kun uddele afkastet af fondens penge, og med en lav rente bliver der ikke noget overskud, og så blev beslutningen at dele de sidste penge ud, forklarer bestyrelsesformand i fonden, advokat Bjarne Lund Jørgensen. - Med andre ord, så spises fondens penge op, så jeg har fået tilladelse til at fordele pengene, som er tilbage. Så nu tømmer vi kassen. Dem, vi har valgt at støtte, er nogle, vi kender, og som vi har støttet før i tiden. Det er tanken, siger Bjarne Lund Jørgensen. Modtagerne blev behandlingshjemmet Schuberts Minde, den frivillige forening G-Faktor, Læger Uden Grænser og Børne- og Familiecentret Ringkøbing-Skjern. - Vi har valgt de her fire modtagere, fordi vi synes, de har gode, lokale formål, og så er det modtagere, vi har givet til før. Fondens formål er, at der skal være til de meget svage i samfundet. Det er tanken bag, og vi mener, at vi har gjort noget godt nu, siger Bjarne Lund Jørgensen.

Legatmodtagerne Bente & Ib Malgaard Lauridsens fond for almengørende og almennyttige formål donerede torsdag sine sidste ressourcer. 104.400 kroner blev uddelt til fire modtagere. Pengene blev fordelt således:Børne- og Familiecentret Ringkøbing-Skjern: 41.600 kroner



Læger Uden Grænser: 21.000 kroner



G-faktor: 20.900 kroner



Behandlingshjemmet Schubertsminde: 20.900 kroner

Julegaver og noget af smile ad For Børne- og Familiecentret i Ringkøbing-Skjern, som fik det største beløb, er legatet "fantastisk dejligt at modtage", lød det fra leder Hanne Overgaard Hansen. - Vi får mulighed for at hjælpe udsatte børn, unge og familier op til jul, og vi har også mulighed for at lave ekstra aktiviteter. Jeg tror, omkring halvdelen af beløbet bliver afsat til de tilknyttede familier, så de kan købe en gave til barnet, siger Hanne Overgaard Hansen - Hos os er de opdelt i tre grupper; en med spædbørn, en med skolebørn og en med unge. Sidste donation delte vi pengene ud til teamene, og det tror jeg også, vi gør denne gang, siger hun og forklarer, at man lige vil lægge hovederne i blød for at finde de helt rigtige steder at bruge pengene.

Madfællesskaber og bekæmpelse af ensomhed Hos den frivillige forening G-faktor i Ringkøbing er man ligeledes meget glad for legatet. - Det er en stor anerkendelse fra fondens side, at de har valgt os. Vi vidste jo ikke, hvad vi gik ind til, så vi blev gladelig overrasket over at modtage så stor en check, siger daglig leder og initiativtager Lene Laugesen fra G-Faktor. Også hun har et klart bud på, hvad pengene kunne gå til. - Vi er en lokal forening, som kun er i Ringkøbing-Skjern Kommune, og hele vores virke er at være til gavn for særligt unge mennesker i kommunen. Vi er i gang med flere projekter, hvor pengene kan bruges. Lige for tiden tænker vi på at lave madfællesskaber, hvor man har enkelte unge med, som bare skal lave mad til sig selv, og som synes, det er svært, siger Lene Laugesen. - Men vi arbejder også med nogle ting i Damtoften, hvor vi har lavet den gamle børnehave om, haft lektiehjælp og Lærdansk. Og så har vi nogle frivillige, der spiller bordtennis og sådan med de unge dér. Vi har også en ungdomscafé, som vi etablerede på en donation, vi fik i 2013, med 30 unge tilknyttet. Men vi vil gerne lave noget mere, siger hun.

Udflugter og sygdomsbekæmpelse Der var også smilende mundvige hos behandlingshjemmet Schuberts Minde, da konstitueret leder Trine Brunsgaard Nielsen modtog legatet. - Den her slags penge gør, at vi kan lave noget ekstra sjovt og fedt for børnene. Enten ved at give dem noget ekstra i deres hverdag eller at tage dem med på en ekstra tur, eller hvad vi nu beslutter os for. Vi har ikke nået at tænke over, hvad pengene skal bruges til, sagde Trine Brunsgaard Nielsen. I 2013 modtog Schuberts Minde også en donation, som dengang beløb sig i 150.000 kroner. De blev ifølge Trine Brunsgaard brug på it-udstyr til brug i undervisningen. Sidste modtager var tidligere læge Ludvig Nielsen på vegne af Læger Uden Grænser. Hovedpersonen selv havde ikke tid til at forklare, hvad pengene skulle gå til, men ifølge bestyrelsesmedlem i fonden, Eva Naur, kan Læger Uden Grænser helt selv afgøre, hvad pengene skal bruges til.