Lokal sommerhusudlejning investerer for 35 millioner kroner

Det går rigtig godt for Esmark Feriehusudlejning. Så godt at bureauet med base i Ringkøbing-Skjern nu vil åbne to luksus-kontorer i Vejers og Blåvand.

Ringkøbing-Skjern: Der blev tændt op i pejsen, hygget på terrassen og gået til Vesterhavet gennem klitterne rigtig mange gange i 2017. Året blev forrygende for sommerhus-udlejerne, og hos flere bureauer bød året på rekord. Et af de steder blev hos Esmark Feriehusudlejning, der startede op i Bjerregaard for snart 53 år siden. Her blev 2017 et guldår, og allerede nu ser 2018 ud til at følge godt efter hvad succesen angår. Så meget at Esmark nu har valgt at gå ind i en markant investering med to helt nye luksuriøse servicekontorer i Blåvand og Vejers: - Vi investerer massivt i Blåvand og Vejers, fordi vi tror på de to områder. Det er dejlige områder med skøn natur og mange gode huse, hvor der sagtens kan komme en større udlejning af sommerhuse, hvis det er attraktivt for sommerhusejerne at leje ud, siger Thomas Sørensen, der er medejer hos Esmark, i en pressemeddelelse.

Esmark på Vestkysten Esmark Feriehusudlejning er landets fjerdestørste sommerhus-bureau.Der er i dag kontorer i seks byer, som er:



Bjerregaard.



Søndervig.



Houstrup.



Henne.



Blåvand (Udvides i 2018).



Vejers (Udvides i 2018).