SKJERN: Videoovervågningen i SuperBrugsen i Skjern fangede fredag aften kl. 19.15 en lokal mand med øl, frugt og mad i favnen. Det er der ikke noget galt i, bortset fra, at manden valgte ikke at betale for varerne. Politiet kunne dog genkende manden, som en af de kommende dage kan se frem til at blive sigtet for butikstyveri.