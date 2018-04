Lokal cyklister krævede erstatning ved jernbane: Banedanmark i klart svar

Banedanmark og Ringkøbing-Skjern Kommune havde aftalt at mødes i marts for at vende mulighederne for løsninger omkring den farlige jernbaneoverskæring.Ifølge Dagbladets oplysninger er det møde dog endnu ikke blevet holdt, og der er ikke nogen dato for, hvornår det skal ske. Sagen er nået hele vejen til transportminister Ole Birk Olesen, der har fremsendt fire konkrete forslag til, hvordan man kan forbedre sikkerheden i Tarm. Det står dog endnu uklart, om løsningerne gennemføres.

Klart nej

En af de lokale, der har fremsendt krav om erstatning, er Jens Rasmussen, der har søgt på vegne af sin svigerinde.

En sag som Banedanmark nu har behandlet, og svaret er ikke til at tage fejl af.

Det viser en mail fra Banedanmark, som Dagbladet er kommet i besiddelse af. Overfor Jens Rasmussens krav lyder det:

"Jeg kan oplyse jer om, at Banedanmark løbende er i dialog med Ringkøbing-Skjern kommune om den pågældende overkørsel. At Banedanmark og Ringkøbing-Skjern kommune er i dialog om overkørslen, skyldes dog vejens udformning i forhold til den pågældende jernbaneoverkørsel. Som nævnt tidligere er der ikke fejl på jernbanen, og denne er godkendt til jernbanetrafik. At vejens udformning er af en sådan karakter at den falder skråt for overkørslen er ikke Banedanmarks ansvar. Vi kan derfor, som tidligere skrevet, ikke anerkende at være ansvarlig. Banedanmark anser denne sag for værende fuld og endelig afsluttet. Såfremt I stadig mener at I vil gøre et krav gældende overfor Banedanmark, kan dette rejses via de danske domstole".