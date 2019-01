Lennart Qvist forsøger nu at få byrådets opbakning til en opfordring til Folketingets partier om at indlede forhandlinger med Vattenfall for at få flyttet de kystnære møller og ændret på opstillingsmønsteret.

Ringkøbing-Skjern: Det er for tidligt at opgive at få flyttet de kystnære møller.

Det mener byrådsmedlem Lennart Qvist (løsgænger), som nu vil have møllerne på dagsordenen til det næste byrådsmøde i februar. Det gjorde han klart i et brev til borgmesteren mandag.

På byrådsmødet vil han forsøge at samle opbakning til en opfordring til de politiske partier på Christiansborg om at indlede forhandlinger med energiselskabet Vattenfall for både at flytte de kystnære møller længere ud på havet og ændre på opstillingsmønsteret.

- Jeg synes ikke, at vi skulle blande tingene sammen. Vi kan skille dem ad, når jeg nu foreslår, at vi får sagen om de kystnære møller i byrådet. Det afgørende for mig er, at Vesterhav Syd-projektet er sat på pause, mens der bliver udarbejdet et nyt VVM-tillæg, og at turistforeningen nu så klart siger, at man er imod møller tættere på kysten end 20-30 kilometer. Det synes jeg, vi som byråd skal bakke op om, siger Lennart Qvist.

Det er borgmester Hans Østergaard (V), som afgør, om Lennart Qvists anmodning om at få sagen på dagsorden bliver godkendt.