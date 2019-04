Løsgænger nummer to har indtaget byrådet

Ringkøbing-Skjern: Der var dømt flyttedag for Svend Boye Thomsen, da byrådet tirsdag tog fat på det politiske arbejde efter påskeferien.

For tre uger siden meldte Svend Boye Thomsen sig ud af Venstre. Det skete efter den ballade det gav, at han havde sagt ja til et job som strategisk rådgiver for konkurrenterne fra Kristendemokraterne til det kommende folketingsvalg.

Udmeldingen betyder, at han ikke længere kan sidde blandt sine tidligere partifæller, men i stedet har fået plads ved siden at byrådets anden løsgænger Lennart Qvist i byrådssalen.

Qvist forlod Venstre sidste sommer i protest mod partitoppens manglende opbakning til ham som ny folketingskandidat.

Med de to udmeldte venstrefolk er V-gruppen skrumpet til ni personer. Det betyder dog ikke noget for konstitueringsaftalen mellem Venstre og Socialdemokraterne. Tilsammen har de to partier netop 15 mandater og bevarer dermed flertallet i byrådet.

Trods udmeldingen af Venstre beholder Svend Boye Thomsen beholder sine udvalgsposter i byrådet.