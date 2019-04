Løsgænger afviser at tvinge folk til at holde op med at ryge

Ringkøbing-Skjern: Rygning er dens største dræber.

Derfor er det afgørende, at flere borgere dropper smøgerne, og færre unge begynder at ryge.

Det mener et byrådsflertal, som har gjort missionen om at øge antallet af ikke-rygere til en del af den nye kommunale sundhedspolitik.

Et enkelt byrådsmedlem stemte dog imod politikken. Løsgængeren Svend Boye Thomsen ønsker nemlig ikke, at kommunen blander sig i folks tobaksvaner.

- For det første kan man ikke hjælpe folk, der ikke vil hjælpes. Først når de erkender, at de har et problem, kan de hjælpes. For det andet mener jeg ikke, at det er en kommunal opgave at blande sig i folks liv. I sidste ende kan konsekvensen af sundhedspolitikken være flere forbud, og det er jeg helt principielt imod, siger løsgængeren, der selv er ryger og ikke har planer om at opgive sin hang til cigaretter.