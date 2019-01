Lønborg Kirke har haft tre indbrud på et år

LØNBORG: Det seneste års tid har været et træls år for Lønborg Kirke.

Tre gange har der været indbrud i kirkens bygninger på Bakkevej, senest natten til onsdag. Her blev der stjålet haveredskaber fra både et værksted og et skur. Inklusive skader på porten løber regningen op på omkring 70.000-80.000 kroner, vurderer menighedsrådsformand Erik Byskov Larsen.

- Vi er simpelthen så hårdt ramt. Vi har forsøgt at sikre porte og vinduer bedre, men så bruger tyvene bare større værktøjer til at bryde ind, fortæller han.

Ved det seneste indbrud har tyvene brudt tre porte op, da der også er brudt op ind til kapellet, hvor der dog ikke er stjålet noget.